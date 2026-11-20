كشفت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم عسكري جديد على إيران خلال المستقبل القريب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف تل أبيب وواشنطن من تسارع إعادة بناء طهران قدراتها الصاروخية والعسكرية.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه إزاء سرعة استعادة إيران قدراتها الإنتاجية للصواريخ الباليستية، فضلاً عن جهودها لنقل وحماية بنيتها التحتية العسكرية والنووية تحت الأرض، بما يجعل استهدافها أكثر صعوبة.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال الدخول في جولة جديدة من المواجهة مع إيران، مع رفع مستوى التأهب الدفاعي تحسباً لأي هجوم إيراني استباقي، فيما تفضل إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن إصدار أوامر بشن عملية عسكرية جديدة، إذ أكد أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران، موضحاً أنه سينظر في التطورات بعد العام الجديد.

وأضافت الشبكة أن القوات الأمريكية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة في المنطقة، تشمل عشرات الآلاف من الجنود وحاملتي طائرات ومجموعات من السفن الحربية والطائرات، مشيرة إلى أن واشنطن قد تكون قادرة على تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام حال صدور قرار رئاسي بذلك.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن احتمالات تجدد المواجهة تأتي وسط مخاوف إسرائيلية من استغلال إيران فترة التهدئة لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، بالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز وتكرار الهجمات على ناقلات النفط وأهداف عسكرية أمريكية في منطقة الخليج.

وعلى الجانب الإيراني، صعّد مسؤولون بارزون من لهجتهم التحذيرية، إذ أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه «لا يمكن فرض حصار على إيران»، فيما حذر قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي من أن تحركات خصوم بلاده قد تدفع طهران إلى تغيير عقيدتها الدفاعية.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دافرين، عدم وجود أي تغيير في التعليمات الموجهة للجبهة الداخلية، مشدداً على أن الجيش يجري تقييماً مستمراً للأوضاع، وأنه مستعد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية، داعياً الإسرائيليين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية.