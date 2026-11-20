أكد الكاتب الصحفي محمد علي حسن أن وصول حاملة الطائرات الأمريكية «ثيودور روزفلت» إلى منطقة الشرق الأوسط يحمل رسالة ضغط واضحة على إيران، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم التعزيزات العسكرية باعتبارها إحدى أدوات الردع وفرض الضغوط خلال المرحلة الحالية.

وأوضح محمد علي حسن، خلال مداخلة على شاشة «إكسترا لايف»، أن التحركات العسكرية الأمريكية تأتي في إطار إدارة التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع الحصار البحري المفروض على إيران والتوترات المتزايدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وصول «روزفلت» يعزز الوجود العسكري الأمريكي

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن وصول حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يمثل تعزيزًا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، خاصة مع انضمامها إلى حاملتي الطائرات الموجودتين بالفعل، في خطوة تعكس حجم الاستعدادات العسكرية الأمريكية وقدرة واشنطن على التحرك في ظل استمرار الأزمة مع إيران.

وأضاف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اعتادت استخدام ورقة التعزيزات العسكرية للضغط على طهران، وتعزيز موقفها في أي مفاوضات، لا سيما عندما تتعثر المسارات الدبلوماسية وتتزايد حدة التوترات الإقليمية.

إيران تميل إلى التهدئة رغم التصعيد العسكري

ولفت محمد علي حسن إلى أن الجانب الإيراني بدأ يميل نسبيًا نحو التهدئة والدخول في مسارات تفاوضية غير معلنة، رغم استمرار التصعيد وتبادل التحركات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت إيرانية.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس وجود رغبة لدى طهران في التعامل مع الضغوط الحالية من خلال مسارات متعددة، وعدم الاكتفاء بالمواجهة العسكرية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها.

هل تمهد حاملات الطائرات لحرب جديدة ضد إيران؟

وشدد الكاتب الصحفي على أن وصول حاملات الطائرات الأمريكية وتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط لا يعني بالضرورة أن واشنطن تمهد لشن حرب شاملة على إيران، موضحًا أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من سياسة الضغط المتبادل ومحاولة فرض شروط تفاوضية جديدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه التحركات إلى احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز موقفها في المفاوضات، دون الانزلاق بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة قد تكون تكلفتها باهظة على جميع الأطراف.

«لعبة ضغط متبادل» بين واشنطن وطهران

واختتم محمد علي حسن بالإشارة إلى أن المشهد الحالي يعكس حالة من الضغط المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تستخدم واشنطن قوتها العسكرية لتعزيز موقفها، بينما تحاول طهران الحفاظ على أوراقها الإقليمية والتفاوضية.

وأكد أن مستقبل التصعيد سيظل مرتبطًا بمسار المفاوضات ومدى استعداد الطرفين للتوصل إلى تفاهمات، في ظل استمرار التوترات العسكرية والبحرية في المنطقة.