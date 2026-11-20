أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة سوق اليوم الواحد صباح اليوم الجمعة وبشكل دوري اسبوعيا بطريق محطة الكهرباء عند البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن سوق اليوم الواحد يتيح مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين ومنها السمن والزيت والسكر والأرز واللحوم والبيض والخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة بالأسواق.

وأكد المحافظ أن إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام يأتي ضمن سلسلة من الأسواق المقرر فتحها خلال الفترة المقبلة في إطار مبادرات تخفيض الأسعار التي تنظمها محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مستقبل مصر بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التوسع في إقامة واستمرار أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، والعمل على توفير المواقع المناسبة لإقامتها، مع مراعاة اختيار أماكن يسهل الوصول إليها وتخدم أكبر قطاع ممكن من المواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لأسواق اليوم الواحد، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع بالكميات المطلوبة، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة، بما يضمن تحقيق الهدف من إقامة تلك الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التوجه للسوق والاستفادة من السلع والمنتجات المعروضة والتخفيضات المقررة، لتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن السوق بدأ تشغيله اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى نهاية اليوم مع تواجد مسؤولي مديرية التموين وحي الهرم لمتابعة توافر السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار والتخفيضات المعلنة.