أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بحسب مصادر مطلعة، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان حثّ واشنطن على استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب خياراته ضد طهران.

وذكرت مصادر مطلعة بأن رومان جوفمان المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بمسؤولين في إدارة ترامب، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، في واشنطن يوم الجمعة، وقدم لهم معلومات استخباراتية إسرائيلية حول البرنامج النووي الإيراني .

وأضافت المصادر أن جوفمان دعا إلى شن حملة جوية جديدة لعدة أيام ضد إيران.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جوفمان سافر أيضاً إلى ميامي للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الذي يشارك في قيادة الدبلوماسية الأمريكية بشأن إيران وأوكرانيا.



وجاءت الزيارة بعد أن قال ترامب في تصريحات سابقة يوم 9 نوفمبر إنه سيؤجل توجيه الضربات إلى إيران عقب اجتماع مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى تجنب العودة إلى حرب شاملة.

وذكر مصدر ثالث، مشارك في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، أن قادة الخليج تحدثوا إلى ترامب وطلبوا منه عدم مهاجمة إيران، خوفاً من أن تنفذ طهران تهديداتها بمهاجمة دول الخليج العربية رداً على ذلك.

جاءت زيارة جوفمان إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إقناع ترامب بشن هجوم عسكري جديد ضد إيران.