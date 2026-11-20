تتصدر حالة الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 اهتمامات المواطنين، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين الدفء النسبي خلال ساعات النهار والبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى البرودة ويصبح باردًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 29 درجة مئوية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما تهبط درجات الحرارة ليلا بنحو 12 درجة كاملة.



حالة الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع استمرار الأجواء الخريفية على مختلف المحافظات، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، بينما ترتفع درجات الحرارة بصورة أكبر في جنوب الصعيد.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب المناطق، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ويؤدي هذا التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى إلى اختلاف الإحساس بالطقس على مدار اليوم، إذ قد يشعر المواطنون بالدفء خلال فترة الظهيرة، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية اليوم

تأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 20 نوفمبر، إذ تظهر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ومن أبرز النصائح لقائدي السيارات خلال فترة تكون الشبورة:

القيادة بهدوء وتقليل السرعة عند انخفاض مستوى الرؤية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.

استخدام كشافات الشبورة عند الحاجة، مع تجنب تشغيل الإضاءة العالية.

الالتزام بالعلامات والإرشادات المرورية على الطرق.

تجنب التوقف المفاجئ في منتصف الطريق، والانتقال إلى مكان آمن عند الضرورة.

فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، لكنه غير مؤثر على الأنشطة اليومية، ولا يشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة أو اضطرابات جوية واسعة النطاق.

وتظل الشبورة المائية هي الظاهرة الأبرز التي تستدعي الانتباه خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة مع احتمالات زيادة كثافتها على بعض الطرق.



درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر في المحافظات

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة اليوم بين المحافظات، حيث تسجل القاهرة والإسكندرية ومطروح 29 درجة للعظمى، بينما ترتفع في جنوب الصعيد لتصل إلى 32 درجة في أسوان.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

الإسماعيلية: العظمى 30 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 32 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

وتوضح درجات الحرارة استمرار الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب الصعيد خلال النهار، مقارنة بالمناطق الشمالية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى مستويات أقل خلال الليل، ما يعزز الشعور بالبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

نصائح مهمة للتعامل مع تقلبات الطقس اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، ينصح بمراعاة التغير الواضح في الأجواء عند اختيار الملابس، خاصة بالنسبة إلى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يضطرون إلى الخروج في الصباح الباكر.

ومن الأفضل الاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية خلال فترات المساء، وعدم الاعتماد على درجات الحرارة العظمى وحدها عند تحديد الملابس المناسبة، لأن الأجواء تصبح أكثر برودة بعد غروب الشمس.

كما يجب على المسافرين وقائدي السيارات متابعة حالة الطرق خلال فترة الشبورة المائية، وتأجيل الرحلات غير الضرورية إذا تراجعت الرؤية بصورة ملحوظة، مع الالتزام بتعليمات المرور وإرشادات السلامة.

وتشير توقعات الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 إلى استمرار الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسجلت القاهرة عظمى تبلغ 29 درجة، بينما تظل الشبورة الصباحية الظاهرة الجوية الأهم، إلى جانب فرص ضعيفة لرذاذ خفيف على مناطق متفرقة