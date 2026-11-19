​تتزامن هذه الأيام مع بدء "نوة المكنسة" وفقاً لجدول النوات الصادر عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتي انطلقت في منتصف شهر نوفمبر وتستمر لمدّة أربعة أيام، مما يضع عروس البحر المتوسط أمام اختبار متجدد لجاهزية البنية التحتية والتعامل مع التقلبات الجوية الخريفية الممهدة للشتاء.

​المشهد الميداني والطقس الفعلي:

​حالة الجو والشبورة: تشهد المحافظات الساحلية أجواءً خريفية مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع تكثف للشبورة المائية التي تصل أحيانًا إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية للإسكندرية.

​حركة الملاحة: بالرغم من الموعد التقليدي للنوة وما يرافقه نظرياً من رياح شمالية غربية واضطراب في البحر، إلا أن حركة الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة مستمرة ومنتظمة مع بقاء البوغاز مفتوحاً، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة أي مستجدات جوية طارئة.

​فرص الأمطار: تشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة وسقوط رذاذ خفيف أو أمطار غير مؤثرة على بعض المناطق المتفرقة مقارنة بالصورة التقليدية العنيفة للنوة، مع ترقب دائم لتحديثات الخرائط المناخية.

​إجراءات الاستعداد القصوى:

​على الصعيد التنفيذي، رفعت شركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية في الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، وتم نشر سيارات الشفط والبدالات في النطاقات الحيوية والمحاور الرئيسية، مع انعقاد غرفة العمليات لمتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة تحسباً لأي تغير فجائي في كميات الأمطار أو سرعة الرياح، وذلك ضماناً لانتظام الحركة المرورية وعدم تأثر مصالح المواطنين.

سر التسمية والخصائص المناخية:

​لماذا سُميت بالمكنسة؟ يعود الاسم في الموروث الشعبي لـ "الصيادين" وأهالي الإسكندرية إلى شدة الرياح الشمالية الغربية التي تهب خلالها، والتي تبدو كأنها "تكنس البحر" وتزيل تقلباته بفعل التيارات البحرية العاتية وارتفاع الأمواج.

​الموعد والمدة: اعتادت النوة الهبوب في منتصف شهر نوفمبر من كل عام (غالبًا في حدود 16 نوفمبر) وتستمر عادة لمدة 4 أيام كاملة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

​الظواهر المصاحبة: تهطل خلالها أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح بشكل يفرض قيوداً مؤقتة على رحلات الصيد البحري حفاظاً على سلامة المواطنين والصيادين.

​ما بعد المكنسة.. خريطة النوات القادمة:

و​لا تقتصر القصة على "المكنسة" وحدها، بل يعقبها عادة "باقي المكنسة" التي تحمل طابعاً ممطراً برياح جنوبية غربية، لتتوالى بعدها جدول النوات الشهيرة طوال فصل الشتاء وصولاً لربيع العام التالي، مثل نوة "قاسم"، و"الفيضة الكبيرة"، و"رأس السنة"، وهي عادات مناخية تعكس طبيعة المناخ الساحلي المصري وتاريخه العريق في الارتباط بالبحر.