وجّه مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، طلبا لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال بضرورة العودة إلى بلاده خلال 72 ساعة.

كما قرّر مجلس الوزراء الصومالي استدعاء سفير الصومال لدى الإمارات للتشاور مع القيادة الوطنية.

جاءت تلك القرار في إجتماع لجملس الوزراء الصومالي برئاسة حمزة عبدي بري.

وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ خطوات متتالية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الداخلي، بكل الوسائل الممكنة.

كما المجلس وزارة الخارجية بإطلاع دول العالم والمنظمات الدولية على تقرير بشأن ما وصفه بالعدوان الإماراتي.



وحذّرت الحكومة كل من يتعاون مع الإمارات في عدوانها على الصومال من أنه ستُتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.

ودعا المجلس الشعب الصومالي وزعماءه المجتمعيين إلى الوحدة والتصدّي لهجمات الإمارات، حفاظاً على إرث الأجداد.