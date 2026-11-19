استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي، وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية.



وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما في ذلك عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار، مشددًا سيادته على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعرب من جانبه عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مثمنًا في هذا السياق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومشيرًا إلى حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين المصري والليبي.

وأثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عددًا من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد - تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا - بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات، كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه، في ختام المباحثات، شهد الرئيس وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، وأيضًا للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.



