أكد ريموند تشاو، نائب سفير سنغافورة لدى مصر، أن فعالية «يوم سنغافورة» تمثل جهدًا جماعيًا يجمع متطوعين مصريين وسنغافوريين، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعبين، والاحتفاء بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.

وقال نائب سفير سنغافورة، لـ«صدى البلد»، على هامش الفعالية التي نظمتها سفارة سنغافورة بالقاهرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومجموعة SGAID، إن الاحتفالية شهدت تسليم إجمالي 427 كتابًا، تتنوع بين كتب الأطفال السنغافورية والإنجليزية، في إطار دعم ثقافة القراءة وتشجيع الأطفال على اكتشاف ثقافات مختلفة من خلال الكتب.

وأوضح تشاو، أن تنظيم «يوم سنغافورة» جاء ثمرة تعاون بين متطوعين من مصر وسنغافورة، إلى جانب الشراكة مع مكتبة مصر العامة وسفارة سنغافورة ومجموعة SGAID، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري وشركة «كيلوجز» دعما الفعالية، وشاركا من خلال إقامة أكشاك داخل حديقة المكتبة، بما أضاف أجواء تفاعلية إلى الاحتفالية.

وأضاف أن الفعالية لم تقتصر على الاحتفال بذكرى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإنما استهدفت إتاحة مساحة للتواصل الثقافي والمشاركة المجتمعية، من خلال أنشطة تجمع الأطفال والأسر وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة في أجواء تعليمية وترفيهية.

وشدد نائب السفير على أهمية تخصيص وقت للأنشطة العائلية في الحياة المعاصرة، موضحًا أن القراءة والرسم وممارسة الأنشطة المشتركة مع الأطفال تمثل وسائل مهمة لتعزيز الروابط الأسرية وتشجيع الصغار على التعلم والإبداع.

وأعرب تشاو عن أمله في أن يكون المشاركون قد قضوا يومًا مميزًا لا يُنسى، واستمتعوا بمختلف الأنشطة والفعاليات التي تضمنها البرنامج، مؤكدًا أن الصداقة والثقافة والمشاركة كانت المحاور الرئيسية للاحتفال بهذه المناسبة.

أنشطة وورش عمل للاحتفاء بالثقافة السنغافورية

وشهدت مكتبة مصر العامة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، تنظيم فعالية «يوم سنغافورة في مصر»، بمناسبة مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، من بينها سرد القصص للأطفال، وورش الفنون والحرف اليدوية بالتعاون مع متطوعي SGAID، وورشة للرسوم المتحركة، إلى جانب ورشة لرسم الكارتون بالتعاون مع جمعية الكارتون المصرية.

كما شملت الفعاليات إطلاق كتاب «تداول العملات للمبتدئين» للخبير المالي العالمي الأستاذ ماريو سيج، فضلًا عن فقرة بعنوان «عبقرية سنغافورة.. من منظور مصري»، قدم خلالها الكاتب الأستاذ يسري منصور كلمة خاصة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وسنغافورة، وإبراز دور الثقافة والأنشطة المجتمعية في توطيد العلاقات بين الشعوب، بالتزامن مع مرور ستة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

نائب سفير سنغافورة ومحررة صدى البلد والأطفال المشاركين بالفعالية

الأطفال يشاركون بنشاط التلوين على هامش الفعالية

جانب من فعاليات يوم سنغافورة في مصر

إحدى الأطفال تحمل علم سنغافورة