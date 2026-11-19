تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، ضد حلقة برنامج "البصمة"، تقديم تامر عبدالمنعم، المذاعة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري عبر قناة "الشمس".

وجاء في الشكوى أن محتوى الحلقة، وما تضمنه من مداخلة هاتفية مع أحد الصحفيين، بشأن واقعة وفاة طفلين إثر تعرضهما للعنف البدني من والدهما، تضمن انتهاكًا لخصوصيتهما ومساسًا بكرامتهما الإنسانية، فضلًا عن إعادة نشر القناة للمداخلة عبر صفحتها الإلكترونية بعنوان يمس خصوصية حياة الطفلين.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لدراسة الشكوى وفحص ما جاء فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.