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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية يبحثان ضبط منظومة الإعلام الطبي

الأعلى للإعلام وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأعلى للإعلام وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
أ ش أ

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية والجهات الطبية المتخصصة، لنشر الوعي الصحي السليم وضمان تقديم معلومات طبية موثوقة للمواطنين، والتصدي للمحتوى المضلل الذي قد يضر بصحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ماسبيرو وفدًا من مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بضبط منظومة الإعلام الصحي والطبي.

ورحب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوفد الغرفة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الطبي الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأشار إلى حرص المجلس على تطبيق الأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للإعلانات والبرامج الطبية والصحية، والتصدي بكل حزم لأي محتوى مضلل أو غير موثوق قد يضر بصحة المواطنين أو يمس سلامتهم، مشددًا على أهمية الاعتماد على المتخصصين والجهات الرسمية باعتبارهم مصادر رئيسية للمعلومات الطبية في مختلف وسائل الإعلام.

وضم وفد الغرفة الدكتور علاء عبد المجيد، والدكتور هاني حافظ شريف، والدكتور محمد أكمل، ومصطفى الأسمر، والدكتور أحمد عز، وأمل حسن.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية، مؤكدين تطلع الغرفة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون والتشاور المستمر مع المجلس، بما يسهم في دعم الاستثمار الصحي الجاد والارتقاء بجودة الرسالة الإعلامية المتعلقة بالقطاع الطبي في مصر.

المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعزيز التعاون

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