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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بطاطس باللحمة
بطاطس باللحمة
ريهام قدري

طاجن البطاطس باللحمة من أشهر الأكلات المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة على مائدة الغداء، حيث يجمع بين مذاق البطاطس الطرية وقطع اللحم الغنية بالنكهة، مع صوص الطماطم المتسبك الذي يمنحه طعمًا مميزًا ورائحة شهية تملأ المنزل.

وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن بمذاق يشبه طواجن المطاعم، خاصة أن نجاح الوصفة لا يعتمد فقط على المكونات، بل يرتبط بطريقة تحضير الصوص ودرجة تسوية اللحم والبطاطس، حتى تتشرب المكونات النكهات دون أن تجف أو تتفكك.

مكونات طاجن البطاطس باللحمة

- نصف كيلو لحم بقري مقطع مكعبات متوسطة.

- 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

- 2 ثمرة طماطم مبشورة.

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

- بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

- 2 فص ثوم مفروم.

- ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

- 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

- كوبان من مرقة اللحم الساخنة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

- رشة كمون.

- ورقة لورا وحبهان لسلق اللحم.

طريقة تحضير طاجن البطاطس باللحمة

1. في البداية، تُسلق قطع اللحم في إناء به ماء ساخن مع البصل وورق اللورا والحبهان، وتُترك حتى تقترب من النضج، مع الاحتفاظ بالمرقة لاستخدامها في الطاجن.

2. تُقشر البطاطس وتُغسل جيدًا، ثم تُقطع إلى حلقات متوسطة السمك، حتى تنضج بشكل متساوٍ دون أن تتهرى أثناء التسوية.

3. في مقلاة على النار، يُسخن السمن ويُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم يُضاف الثوم والفلفل الأخضر.

4. تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود والكمون، ويُترك الخليط على نار متوسطة حتى يتسبك ويتحول إلى صوص كثيف وغني.

5. تُرص حلقات البطاطس في الطاجن، وتُوزع بينها قطع اللحم، ثم يُضاف صوص الطماطم المتسبك ويُصب فوقها مرق اللحم الساخن.

6. يُغطى الطاجن بورق الفويل، ويُدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية، حتى تنضج البطاطس واللحمة تمامًا.

7. يُرفع ورق الفويل في الدقائق الأخيرة، ويُترك الطاجن حتى يأخذ وجهًا ذهبيًا شهيًا ويتكثف الصوص.

سر الصوص الغني والتسوية المظبوطة

هناك مجموعة من التفاصيل البسيطة التي تجعل طاجن البطاطس باللحمة أكثر نجاحًا، وأهمها:

- تشويح البصل جيدًا: يساعد على تعزيز نكهة الصوص ويمنحه مذاقًا غنيًا.

- تسبيك الطماطم: لا تضيفي المرقة قبل أن تتسبك الطماطم والصلصة قليلًا، حتى لا يكون الصوص خفيفًا.

- استخدام مرقة اللحم: تمنح الطاجن نكهة أعمق من استخدام الماء العادي.

- تغطية الطاجن: تساعد على احتفاظ المكونات بالرطوبة ونضجها بصورة متساوية.

من المهم التأكد من نضج اللحم والبطاطس تمامًا قبل التقديم، خاصة إذا كانت قطع اللحم كبيرة أو تحتاج إلى وقت أطول في التسوية.

ماذا يقدم بجانب طاجن البطاطس باللحمة؟

يمكن تقديم الطاجن ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، إلى جانب طبق السلطة الخضراء والمخللات، كما يمكن تقديمه مع الخبز البلدي للاستمتاع بالصوص الغني.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير طاجن بطاطس باللحمة في الفرن بطعم بيتي مميز، يجمع بين سهولة التحضير وغنى النكهة، ويصلح لوجبة غداء مشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

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