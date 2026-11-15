السعودية تعلن تدمير مسيّرتين حوثيتين فوق مكة المكرمة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض المسيّرتين وتدميرهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجاء الإعلان بالتزامن مع تصاعد الهجمات الصاروخية والجوية التي تستهدف الأراضي السعودية، إذ أعلن التحالف في وقت سابق من اليوم نفسه اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ طوافة من طراز «كروز» أُطلقت باتجاه منطقة الرياض.

كما أعلن اعتراض صاروخين آخرين استهدفا المنطقة الغربية، في إطار موجة من الهجمات التي شملت استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.



وفي المقابل، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن عمليات الجماعة تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين السعودية وجماعة الحوثيين، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن المنطقة واستقرارها



