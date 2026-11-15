بالطائرات المسيرة.. إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين

شنّت إيران، الأحد، هجومًا بطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين، في ثاني محاولة لاستهداف البلاد خلال ثلاثة أيام.

هجوم بطائرة مسيرة



وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشأة رادار تابعة لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في قاعدة الرفاع الجوية بالبحرين، باستخدام ست طائرات مسيرة.



من جانبها، أعلنت القوات المسلحة البحرينية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت الهجمات الإيرانية ودمرتها قبل أن تتمكن من تحقيق أهدافها.



ويأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة باتجاه البحرين يوم الجمعة، في أول هجوم تشنه على دول الخليج منذ سبتمبر الماضي.



وتشهد منطقة مضيق هرمز مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يمر عبر المضيق عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلا أن حركة الملاحة البحرية شهدت قيودًا منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.