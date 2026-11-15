صناديق الاستثمار في البورصة.. كيف تتحول مدخرات الأفراد لتحقيق عوائد مجزية ودخل دائم؟

مع تزايد اهتمام الأفراد بالاستثمار في البورصة المصرية والبحث عن وسائل لتنمية مدخراتهم، تبرز صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الخيارات التي تتيح توظيف الأموال في مجموعة متنوعة من الأصول المالية، دون الحاجة إلى شراء الأسهم وإدارة الاستثمارات بشكل مباشر.

وتتنوع هذه الصناديق بين الاستثمار في الأسهم والعقارات والذهب وأدوات الدخل الثابت، بما يوفر بدائل مختلفة تتناسب مع أهداف المستثمرين ودرجة تقبلهم للمخاطر.

طبيعة عمل الصناديق وآليات الاستثمار

وفي ظل التقلبات الأخيرة التي شهدتها سوق المال، تتجدد التساؤلات حول طبيعة عمل هذه الصناديق وآليات الاستثمار من خلالها، وهو ما أوضحه خبير أسواق المال الدكتور حسام عيد، متناولًا كذلك فرص الاستثمار التي أتاحتها التراجعات الأخيرة بالبورصة.

ما هي صناديق الاستثمار وكيف تعمل؟

كشف الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن صناديق الاستثمار تعد إحدى الآليات التي تتيح للمستثمرين تجميع أموالهم وإدارتها بصورة جماعية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف توجيه هذه الأموال إلى مجموعة متنوعة من الأصول والقطاعات الاستثمارية.

صناديق متخصصة في العقارات والذهب

وأوضح عيد، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلاميين نهاد سمير وروان أبو العينين وسارة مجدي، أن هذه الصناديق تختلف وفقًا لطبيعة الأصول التي تستثمر فيها، حيث توجد صناديق متخصصة في العقارات والذهب، وأخرى توجه استثماراتها إلى أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت.

وأشار إلى أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تأتي ضمن الأدوات التي يمكن أن تستثمر فيها بعض الصناديق، بما يمنح المستثمرين فرصًا متعددة لتوزيع أموالهم بدلًا من التركيز على نوع واحد من الاستثمارات.

أنواع صناديق الاستثمار في سوق المال

وتتنوع صناديق الاستثمار بحسب الأصول المستهدفة، ومن أبرزها:

صناديق الأسهم: تستثمر أموالها في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، وتستهدف الاستفادة من تحركات الأسعار ونمو الشركات.

صناديق الذهب: توجه استثماراتها إلى الذهب وفقًا للآليات والأصول المحددة في نشرة الاكتتاب.

الصناديق العقارية: تتيح الاستثمار في الأصول والأنشطة العقارية وفقًا لطبيعة كل صندوق.

صناديق الدخل الثابت: تستثمر في أدوات مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية وغيرها من أدوات الدين.

ويمنح هذا التنوع المستثمرين إمكانية اختيار الأداة التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، سواء كانوا يبحثون عن فرص نمو رأسمالي أو استثمارات ترتبط بأدوات الدخل الثابت.

الأموال الساخنة وعلاقتها بالبورصة المصرية

وفي سياق آخر، شدد حسام عيد على أهمية التمييز بين الاستثمار في الأسهم وتحركات الأموال الساخنة، موضحًا أن الأموال الساخنة تتجه بصورة أساسية إلى أدوات الدين الحكومي، وليس إلى أسهم الشركات بشكل مباشر.

وأضاف أن خروج هذه الأموال قد يعكس وجود تحركات بيعية في سوق أدوات الدين، لكنه لا يعني بالضرورة تعرض أسهم الشركات المقيدة بالبورصة لخسائر مباشرة، نظرًا لاختلاف طبيعة الاستثمار في كل سوق.

وأوضح أن فهم هذه الفروق يساعد المستثمرين على قراءة تحركات السوق بصورة أكثر دقة، وعدم الربط تلقائيًا بين خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين وبين أداء الأسهم.

تراجعات البورصة تفتح الباب أمام فرص استثمارية

وعن أداء سوق المال المصرية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المؤشرات الرئيسية شهدت تراجعًا من مستويات قاربت 57 ألف نقطة إلى نحو 48 ألف نقطة، معتبرًا أن هذه التحركات أتاحت فرصًا أمام المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والبحث عن أسهم الشركات التي تتمتع بمؤشرات مالية قوية.

وأكد أن التراجعات السعرية قد تمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية في الشركات ذات الأداء المالي الجيد ومعدلات النمو المرتفعة، خاصة عندما تصل الأسهم إلى مستويات دعم رئيسية.

ولفت إلى أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس ثقله الاقتصادي ودوره في النشاط الاستثماري.