انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

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انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 68.25 نقطة ليصل إلى 10258.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 170 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 205 شركات.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 58.44 نقطة ليصل إلى 21995.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.