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بعد 3 سنوات تحت الأنقاض.. غزة تشيع 70 جثمانًا انتُشلت من شمال القطاع| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 3 سنوات تحت الأنقاض.. غزة تشيع 70 جثمانًا انتُشلت من شمال القطاع| صور

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شيع أهالي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، جثامين 70 فلسطينيًا انتشلت من تحت أنقاض المباني المدمرة شمال القطاع، بعد نحو 3 سنوات من بقائها تحت الركام، وسط استمرار جهود البحث عن المفقودين.

وأعلنت الجهات المعنية تحديد هوية 60 جثمانًا من بين الجثامين المنتشلة، التي تعود إلى عدد من عائلات شمال غزة، بينها عائلات نبهان وأبو وردة والدبس واليازجي وسلمان ونصر والعجوري والنمر والمصري والشريف.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بمساندة الأهالي، الجثامين من عدة مناطق شمال القطاع، شملت الصفطاوي ومخيم جباليا، وتحديدًا منطقتي الحاكورة ومحيط المدارس، إلى جانب مدينة بيت لاهيا.

وسبق مراسم التشييع إلقاء ذوي الضحايا نظرة الوداع الأخيرة على جثامين ذويهم مساء أمس، السبت، في «بركس المحبة» بشارع الصفطاوي، قبل انطلاق مراسم التشييع صباح الأحد ضمن فعاليات «إكرام الشهداء»، تحت شعار «هنا الشهداء.. هنا الحكاية»، وصولًا إلى مقبرة الفالوجا شمالي القطاع.

وتواجه فرق الدفاع المدني والإنقاذ صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين، بسبب حجم الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة، ما يضطرها إلى الاعتماد على الجهود اليدوية والأدوات البسيطة لإزالة الركام.

وبحسب تقديرات الدفاع المدني، لا يزال نحو 8 آلاف جثمان عالقًا تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء القطاع، في ظل القيود الميدانية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ما يجعل عمليات البحث والانتشال مستمرة وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

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