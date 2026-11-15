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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تهديدات ترامب.. وزير خارجية إيران يتجه إلى سلطنة عمان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

 يستعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء المقبل، للقاء نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن، وسط تهديدات عسكرية وأزمة متصاعدة في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن عراقجي سيتوجه إلى مسقط لإجراء مباحثات مع المسؤولين العُمانيين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الملفات المطروحة على جدول اللقاء.

مسقط تتحرك وسط التوتر بين إيران وأمريكا


وتأتي الزيارة في توقيت حساس، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل التهديدات بشأن التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، وسط ترقب لأي تحركات دبلوماسية قد تسهم في احتواء التصعيد.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نظام رادار للدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، باستخدام 6 طائرات مسيرة، وفقاً لبيان صادر عنه.

في المقابل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أنها أحبطت الاعتداءات قبل تحقيق أهدافها.

ترامب يرفض الاتفاق مع طهران


سياسياً، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التصريحات تجاه إيران، بعدما أكد الخميس أنه لا يرى حاجة إلى التوصل لاتفاق مع طهران.

كما أقر ترامب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي تسببت في ارتفاع كبير بأسعار النفط، ساهمت بشكل ملحوظ في فوز الديمقراطيين بالانتخابات النصفية، وفقاً للتصريحات الواردة في التقرير.

من جانبه، صعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من لهجته، مهدداً باستهداف القواعد الأمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القواعد الموجودة في أوروبا، إذا استُخدمت في شن هجمات على إيران.

مضيق هرمز


وفي تطور يزيد من تعقيد المشهد، تواصل إيران استهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من خارج المسار الذي حددته، وفقاً لما ورد في التقرير.

ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية بالغة، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة به تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ومع استمرار القيود الإيرانية على الملاحة عبر المضيق، ردت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، لتتسع دائرة المواجهة بين الطرفين وتتجاوز حدود الاشتباك العسكري إلى الاقتصاد العالمي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسقط بدر بن حمد البوسعيدي طهران وواشنطن مضيق هرمز إيران وأمريكا

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