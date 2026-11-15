عبدالناصر زيدان يكشف إحالة واقعة تصوير رئيس اتحاد كمال الأجسام دون علمه للتحقيق والنيابة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات أزمة عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، مع اللاعب أمين سيمان، مؤكدًا أن الواقعة الخاصة بتصويره وتسجيل حديثه دون علمه تمت إحالتها للتحقيق، مع إبلاغ النيابة العامة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "تواصلت مع عادل فهيم، وأكد أن اللاعب قام بالتصوير والتسجيل دون علمه وتمت إحالة الواقعة للتحقيق وإبلاغ النيابة العامة وتم إيقاف اللاعب".

وأضاف: "نتيجة التحقيقات ستخرج للإعلام بالتفصيل لتوضيح كل الأمور، ولا يمكن أن يكون هناك سجال أو ردود متبادلة مع أي لاعب، أيًا كان".