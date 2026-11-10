عبد الناصر زيدان يكشف سبب استدعاء محمود ممدوح لمنتخب مصر لأول مرة

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن كواليس استدعاء محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته، استعدادًا لمواجهة مالاوي.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر استدعاء محمود ممدوح بعد المستويات المميزة التي قدمها مع مودرن سبورت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اختيار مهاجم مودرن سبورت جاء بعد نجاحه في تسجيل 8 أهداف، وتصدره جدول ترتيب هدافي الدوري، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الفرصة والانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى.

وتابع أن إيقاف مصطفى زيكو، مهاجم بيراميدز، لمدة 5 مباريات، ساهم في استدعاء محمود ممدوح إلى قائمة الفراعنة لمواجهة مالاوي، في ظل حاجة الجهاز الفني لتدعيم الخيارات الهجومية.

وأوضح أن علي ماهر من المدربين الذين يفضلون الاعتماد على مهاجم صريح "رقم 9" في تجاربهم التدريبية، مشيرًا إلى أن المدير الفني يراهن على نجاح محمود ممدوح، والاستفادة من قدراته التهديفية مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.