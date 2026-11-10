مرموش ضمن العشرة الكبار.. تعرف على قائمة أغلى نجوم تصفيات أمم أفريقيا

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي توتنهام الإنجليزي، تأكيد مكانته بين أبرز نجوم الكرة الأفريقية بعدما اقتحم قائمة أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية، المشاركين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 وفقا للتصنيف الصادر عن شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في تقييم أسعار اللاعبين وذلك قبل انطلاق منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام مالاوي خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يستضيف الفراعنة المنتخب المنافس يوم 13 نوفمبر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر ذاته خارج الديار.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى ثم تحقيق فوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل إلى النهائيات.

وبحسب تصنيف “ترانسفير ماركت" بلغت القيمة التسويقية لعمر مرموش 50 مليون يورو، ليحجز مكانه بين أبرز اللاعبين المشاركين في التصفيات في ظل التطور الكبير الذي يشهده مستواه وحضوره في الملاعب الأوروبية.

عمر مرموش بين أغلى نجوم القارة السمراء

وشهدت قائمة أغلى اللاعبين في تصفيات أمم أفريقيا 2027 حضور مجموعة من الأسماء اللامعة في الكرة الأفريقية يتقدمهم الإيفواري يان ديوماندي لاعب ريال مدريد بعدما تصدر الترتيب بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

وجاء المغربي أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني بقيمة 90 مليون يورو، يليه مواطنه أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بقيمة 80 مليون يورو.

واحتل الكاميروني بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد المركز الرابع بقيمة 75 مليون يورو بينما تقاسم الكاميروني كارلوس باليبا والسنغالي إليمان ندياي المركز الخامس بقيمة 65 مليون يورو لكل منهما.

وحل السنغالي لامين كامارا،لاعب موناكو في المركز السابع بقيمة 55 مليون يورو فيما شهدت المراكز التالية تساوي ثلاثة لاعبين عند 50 مليون يورو من بينهم المصري عمر مرموش إلى جانب السنغالي إبراهيم مباي والجزائري إبراهيم مازا.

قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الإيفواري يان ديوماندي – ريال مدريد – 120 مليون يورو.

المغربي أيوب بوعدي – مانشستر سيتي – 90 مليون يورو.

المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – 80 مليون يورو.

الكاميروني بريان مبيومو – مانشستر يونايتد – 75 مليون يورو.

الكاميروني كارلوس باليبا – 65 مليون يورو.

السنغالي إليمان ندياي – 65 مليون يورو.

السنغالي لامين كامارا – موناكو – 55 مليون يورو.

السنغالي إبراهيم مباي – أستون فيلا – 50 مليون يورو.

المصري عمر مرموش – توتنهام – 50 مليون يورو.

الجزائري إبراهيم مازا – باير ليفركوزن – 50 مليون يورو.