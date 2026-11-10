قبل اللقاء المرتقب.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب مصر ومالاوي

يمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية واضحة أمام نظيره منتخب مالاوي قبل المواجهات المرتقبة بين المنتخبين بعدما فرض الفراعنة تفوقهم في سجل اللقاءات المباشرة بتحقيق 7 انتصارات خلال 12 مباراة جمعت الطرفين على مدار التاريخ مقابل 3 انتصارات لمنتخب مالاوي بينما حسم التعادل مباراتين.

وتكشف الأرقام عن التفوق الهجومي والدفاعي للمنتخب المصري حيث نجح لاعبوه في تسجيل 20 هدفًا خلال المواجهات الـ12 مقابل 8 أهداف فقط استقبلتها شباك الفراعنة وهو ما يعكس الأفضلية المصرية في أغلب اللقاءات التي جمعت المنتخبين.

نتائج مواجهات مصر ومالاوي عبر التاريخ

بدأت المواجهات بين المنتخبين عام 1978 وشهدت السنوات التالية لقاءات متعددة في البطولات الأفريقية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، وجاءت النتائج كالتالي:

18 يوليو 1978: مصر 4-1 مالاوي – دورة الألعاب الأفريقية.

6 أغسطس 1987: مصر 1-2 مالاوي – دورة الألعاب الأفريقية.

21 يناير 1989: مصر 1-1 مالاوي – تصفيات كأس العالم.

12 أغسطس 1989: مصر 1-0 مالاوي – تصفيات كأس العالم.

15 أغسطس 1992: مصر 0-1 مالاوي – تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

23 أبريل 1993: مصر 2-0 مالاوي – تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

14 يونيو 2008: مصر 0-1 مالاوي – تصفيات كأس العالم.

22 يونيو 2008: مصر 2-0 مالاوي – تصفيات كأس العالم.

29 ديسمبر 2009: مصر 1-1 مالاوي – مباراة ودية.

8 يونيو 2015: مصر 2-1 مالاوي – مباراة ودية.

24 مارس 2023: مصر 2-0 مالاوي – تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

28 مارس 2023: مصر 4-0 مالاوي – تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

آخر مواجهتين تؤكدان تفوق الفراعنة

وكانت آخر مواجهتين بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 وشهدتا تفوقا واضحا للمنتخب المصري، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر انتصاره في مباراة الإياب بمالاوي برباعية نظيفة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام مالاوي مستندا إلى سجله التاريخي المميز، ورغبته في تأكيد تفوقه خلال المواجهات المقبلة خاصة أن الأرقام تمنح الفراعنة دفعة معنوية قبل تجدد المنافسة بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني علي ماهر لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.