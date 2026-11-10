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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن "سند ودفا".. محافظ الغربية يسلم 100 بطانية و100 كرتونة غذائية و5 كراسٍ متحركة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، مبادرة «سند ودفا»، من قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتقديم الدعم المادي والعيني لأهالينا، ومساندتهم مع دخول موسم الشتاء، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة ، العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ،المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل بالغربية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بنواج مركز طنطا، رئيس مجلس إدارة جمعية الغفران بصناديد مركز طنطا.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم والرعاية للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية والحرص على الوقوف بجانب أهالينا وتوفير ما يلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن المبادرة لن تقتصر على نطاق جغرافي محدد، بل ستمتد لتشمل جميع مراكز ومدن وقرى وعزب المحافظة، لضمان وصول أوجه الدعم إلى أهالينا، مؤكدًا أن «دي أقل حاجة نقدر نقدمها لأهالينا مع موسم الشتاء، وهنفضل دايمًا سند لكل بيت محتاج دعم ومساندة».

رفع كفاءة الخدمات 

وقام اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتسليم المساعدات إلى 100 من أهالينا، والتي تضمنت 100 بطانية لمواجهة برودة الشتاء، ومساعدات مالية، إلى جانب 100 كرتونة تضم مختلف السلع والمستلزمات الغذائية لتلبية احتياجات الأسر، فضلًا عن تسليم 5 كراسٍ متحركة لذوي الهمم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء العمل المجتمعي، لدورهم الفاعل وتعاونهم المثمر في دعم المبادرة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى دعم ملموس يصل إلى أهالينا في جميع أنحاء المحافظة، وأن تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتوفير أوجه الرعاية والمساندة، مشيرًا إلى أن مبادرة «سند ودفا» رسالة محبة وتكافل، تؤكد أن أهالينا مش لوحدهم، وأن المحافظة دائمًا بجانبهم.

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