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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لـ 26 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والنقل، والنيابة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة “هوريزون” للنشر، على طبع وتوريد كُتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، والثانوي التجاري الفني، وذلك بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة، والتي تمتلك الشركة حقوق ملكيتها الفكرية، خصماً من الاعتماد المالي المُخصص للوزارة بمُوازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الجهود المُبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والاسنان بالجامعة؛ وكذا استكمال مشروع انشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار خطط التوسع في تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية الكبرى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعماً للارتقاء بالتعليم التكنولوجي وملف التحول الرقمي، وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت الطلبات أيضاً الموافقة على طلب جهاز حماية المُستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المُتكامل للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء؛ وذلك في إطار مواصلة جهود الجهاز لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية بهدف تعظيم جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمُستهلك، وسعياً لصون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.

مجلس الوزراء الوزراء اللجنة الهندسية الوزارية

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