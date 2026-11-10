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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دول مجلس التعاون تقر فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت

دول مجلس التعاون تقر فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت
دول مجلس التعاون تقر فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت
أ ش أ

 قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن وزراء الدفاع بدول المجلس أقروا خلال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون في مملكة البحرين اليوم فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة بدولة الكويت .

وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، في كلمته خلال الاجتماع، أن العمل العسكري المشترك يحظى بكل الاهتمام والرعاية والمساندة، من قادة دول مجلس التعاون، إيمانا منهم بروابط التلاحم التي تجمع دول المجلس، وإدراكا لمسئولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها واستقلالها وتطويرها والنهوض بها لتواكب الآمال والتطلعات المعقودة عليها.

وأشار البديوي إلى أن قادة دول مجلس التعاون يؤكدون دائما ضرورة وأهمية تعزيز هذه المسيرة الخليجية بما يوفر لها القدرة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات حاضرا ومستقبلا، لافتا إلى "توجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي بمدينة جدة في شهر أبريل الماضي بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، والتي تعبر عن إرادة خليجية راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة".

وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون إلى ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تتمثل في اعتداءات إيرانية آثمة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس لمواجهة هذه التطورات وتداعياتها، وما يجسد ذلك من تلاحم خليجي وتكامل في أداء واجباتهم.

وبين أن هذا التعاون يؤكد أن أمن دول المجلس مسئولية خليجية مشتركة، وأن تضافر جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب البديوي عن بالغ الفخر والاعتزاز بما أظهرته القوات المسلحة بدول المجلس من شجاعة وكفاءة عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وما قدمه رجالها من تضحيات في أداء واجبهم الوطني، مجسدين بثباتهم وإخلاصهم أسمى معاني الولاء والانتماء، حيث أثبتوا أنهم على قدر المسئولية في حماية أوطانهم وصون سيادتها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الأثمة التي طالت دول مجلس التعاون وألحقت الأضرار على العديد من الأعيان المدنية والبنى التحتية، وكذلك هجمات ميليشيا الحوثي الغادرة على المملكة العربية السعودية، واستهدافها الأماكن المقدسة، في انتهاك سافر لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين وتعد صارخ على أمن المملكة وسيادتها.

وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، انطلاقا من وحدة المصير الخليجي، والموقف الراسخ بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن جدول أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول المجلس تضمن العديد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تأخذ تعاوننا العسكري الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب من التكامل.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، غادر الكويت والوفد المرافق له صباح اليوم متوجها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وزراء الدفاع دول المجلس مجلس الدفاع المشترك

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