رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد المحكمة العربية للتحكيم ويوقعان بروتوكول تعاون في المجالات القانونية

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد المحكمة العربية للتحكيم

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون، وترسيخ الشراكة المؤسسية في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الممارسات القانونية ودعم جهود الارتقاء بمنظومة العدالة.

عقب اللقاء، وقّع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب – رئيس مجلس الدولة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون بين الجانبين، يستهدف إرساء إطار مؤسسي للتنسيق والعمل المشترك في عدد من المجالات القانونية والتدريبية المتخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية.

وتتضمن مجالات التعاون تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية، وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية لدى المتخصصين في الجانبين.

يأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدًا لحرص مجلس الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية، والاستفادة من التجارب والخبرات القانونية والقضائية المتخصصة، بما يدعم تطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة.