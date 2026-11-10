الحكم على متهمين اثنين بالانضمام لداعش.. بعد قليل

تصدر محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعد قليل، الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد السعيد.

الحكم على متهمين اثنين بالانضمام لداعش

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2015 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.