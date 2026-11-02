الشهود تؤجل محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة لـ 21 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2448 لسنة 2026 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 8450 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لمناقشة باقي الشهود.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.