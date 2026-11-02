محافظ المنيا يؤكد رفع كفاءة إدارة الأزمات وسرعة التعامل الميداني مع الطوارئ

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء أ.ح هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهيئة قيادته اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 174» لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، والذي تنفذه محافظة المنيا بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنيا أن التدريب يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعداد خطط متكاملة تستند إلى سيناريوهات واقعية وتدريبات عملية متطورة، بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وتأمين المنشآت الحيوية، والحد من الآثار الناجمة عن الأزمات.

وأوضح المحافظ أن التدريب يمثل محاكاة ميدانية متكاملة لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال التنسيق بين مركز السيطرة بالديوان العام ومكتب المستشار العسكري وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تنمية مهارات القيادات التنفيذية في تقدير المواقف وإدارة الأحداث الطارئة، ورفع معدلات الاستعداد، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

ومن جانبه، نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحيات الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة إلى محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية المشاركة، مؤكدًا أهمية التدريب العملي المشترك في تطوير قدرات الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءتها في إدارة الأزمات، وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة ومحافظات الجوار، بما يسهم في مواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها وفق أساليب علمية وتدريبية متقدمة. وأشاد بمستوى الإعداد والتنظيم للتدريب، ودوره في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ،واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد، السكرتير المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا قدمه المستشار العسكري للمحافظة، استعرض خلاله أدوار الجهات المشاركة ومقوماتها ومدى جاهزية القطاعات المختلفة، إلى جانب التنسيقات والترتيبات الميدانية لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة. كما تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وعزف سلام الشهيد تقديرًا لتضحيات شهداء الوطن، وتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة، عرفانًا بما قدمه أبناؤهم من تضحيات غالية دفاعًا عن الوطن، فيما تبادل محافظ المنيا وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع التذكارية.

