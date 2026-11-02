قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين
نتنياهو يعلن انفتاحه على تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة ويتمسك بقيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد رفع كفاءة إدارة الأزمات وسرعة التعامل الميداني مع الطوارئ

انطلاق فاعليات التدريب
انطلاق فاعليات التدريب
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء أ.ح هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهيئة قيادته اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 174» لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، والذي تنفذه محافظة المنيا بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنيا أن التدريب يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعداد خطط متكاملة تستند إلى سيناريوهات واقعية وتدريبات عملية متطورة، بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وتأمين المنشآت الحيوية، والحد من الآثار الناجمة عن الأزمات.

وأوضح المحافظ أن التدريب يمثل محاكاة ميدانية متكاملة لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال التنسيق بين مركز السيطرة بالديوان العام ومكتب المستشار العسكري وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تنمية مهارات القيادات التنفيذية في تقدير المواقف وإدارة الأحداث الطارئة، ورفع معدلات الاستعداد، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

ومن جانبه، نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحيات الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة إلى محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية المشاركة، مؤكدًا أهمية التدريب العملي المشترك في تطوير قدرات الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءتها في إدارة الأزمات، وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة ومحافظات الجوار، بما يسهم في مواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها وفق أساليب علمية وتدريبية متقدمة. وأشاد بمستوى الإعداد والتنظيم للتدريب، ودوره في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ،واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد، السكرتير المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا قدمه المستشار العسكري للمحافظة، استعرض خلاله أدوار الجهات المشاركة ومقوماتها ومدى جاهزية القطاعات المختلفة، إلى جانب التنسيقات والترتيبات الميدانية لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة. كما تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وعزف سلام الشهيد تقديرًا لتضحيات شهداء الوطن، وتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة، عرفانًا بما قدمه أبناؤهم من تضحيات غالية دفاعًا عن الوطن، فيما تبادل محافظ المنيا وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع التذكارية.
 

المنيا محافظ المنيا الأزمات التدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

بمشاركة 100 كاهن وقسيس.. انطلاق مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

تشكيل جديد للجنة المرأة بمجلس كنائس

تشكيل جديد للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر.. والكنيسة الأسقفية تتولى الرئاسة

جانب من اللقاء

تجارة عين شمس تبحث تعزيز التعاون والشراكة الأكاديمية مع الجامعات الصينية

بالصور

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد