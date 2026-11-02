بيطري المنيا: ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والمجازر ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان تداول سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات الرقابية بصورة مكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق وردع المخالفين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية في تداول السلع الغذائية، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ووجّه المحافظ مديرية الطب البيطري بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المجازر ومحلات الجزارة والأسواق ومنافذ بيع اللحوم، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتوفير غذاء آمن للمواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

حملات مكثفة

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات المكثفة التي نفذتها المديرية على مدار أسبوع أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وضبط طن و 72 كجم من اللحوم البلدية والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.