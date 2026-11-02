نيابة الشئون المالية تتسلم بلاغات ضد التيك توكر شاكر محظور بتهمة غسل الأموال

تسلمت نيابة الشئون المالية وغسل الأموال، بالقاهرة الجديدة، بلاغات ضد التيك توكر شاكر محظور بتهمة غسل الأموال والتهرب من الضرائب، لبدء فحصها والتحقيق فيها والوقوف على مدى مخالفة التيك توكر الذي سبق وحكم عليه بالحبس سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

أُحيل البلاغ المقدم من المحامي بالنقض هيثم بسام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى نيابة الشئون المالية وغسل الأموال، تحت رقم 2125926، لبدء إجراءات الفحص والتحقيق بشأن مصادر أمواله والتدفقات المالية المرتبطة بهدايا البث المباشر عبر منصة «تيك توك».

جاءت إحالة البلاغ عقب مطالبة مقدمه بفتح تحقيق موسع حول الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال بث مباشر، عقب خروجه من محبسه، والتي قيل إن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مع ضرورة التحقق من مصادرها ومدى مشروعيتها.