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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة رضيع بالطالبية عقب إعطائه قطرة.. والتحفظ على الطبيب المعالج

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات وفاة رضيع بمنطقة الطالبية، إثر إصابته بنزيف حاد من الأنف عقب حصوله على جرعة من قطرة، فيما جرى التحفظ على الطبيب المعالج لحين الانتهاء من فحص الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة رضيع عقب تعرضه لنزيف شديد من الأنف، بعد إعطائه جرعة من القطرة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وبدأت في إجراء الفحوصات اللازمة لكشف تفاصيل ما حدث.

وبإجراء الفحص، جرى التحفظ على الطبيب الذي تولى علاج الرضيع بمنطقة الطالبية، تمهيدًا لسماع أقواله والوقوف على ملابسات التعامل الطبي مع الحالة، وبيان مدى وجود شبهة خطأ طبي من عدمه.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف أسباب وفاة الطفل، وتحديد مدى ارتباط الجرعة التي حصل عليها بالنزيف الحاد الذي تعرض له.

وفاة رضيع وفاة رضيع بالطالبية الطالبية

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