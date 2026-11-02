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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالنواب الأردني: خطاب العرش للملك عبدالله حمل رسائل واضحة.. والأردن سيبقى عصيًا على الإرهاب

الاردن
الاردن
عادل نصار

قال خالد أبو حسان، عضو مجلس النواب الأردني، إن خطاب العرش حمل رسائل واضحة ومترابطة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة وخريطة طريق للأردن، مؤكدًا أن الخطاب جاء حازمًا في ظل الأحداث الأخيرة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرسالة الأولى تمثلت في التأكيد أن الأردن، بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيًا على الإرهاب، وأن وحدة الأردن وأمنه خط أحمر بالنسبة إلى الملك، الذي أكد بوضوح أن دماء شهداء الكرك في أعناق الجميع.

وأوضح أن الرسالة الثانية التي حملها خطاب العرش تتعلق بثوابت الأردن العربية، مشددًا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الملك أكد هذه الثوابت في جميع خطاباته، وجدد التأكيد عليها في خطاب العرش، في ظل الأحداث الجارية في الضفة الغربية وما شهدته وتشهدُه غزة.

النواب الأردني خالد أبو حسان الأردن

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