انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

أثار الحديث عن تراجع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال خلال العقود الماضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الطبية، بعدما أشارت نتائج تحليل بحثي حديث إلى انخفاض متوسط مستويات الهرمون بنحو 54% بين عامي 1972 و2019، وهو ما أعاد فتح النقاش حول صحة الرجال الإنجابية والهرمونية وتأثيرات نمط الحياة والبيئة في وظائف الجسم.

ولا تقتصر أهمية هرمون التستوستيرون على الصحة الجنسية والإنجابية، إذ يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على الكتلة العضلية وكثافة العظام وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يرتبط بالمزاج والطاقة والوظائف التناسلية.

دراسة تكشف تراجع مستويات التستوستيرون

تناولت نتائج بحثية عُرضت خلال عام 2026 اتجاهات التغير في مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال على مدار عقود.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان عن التحليل الذي قاده باحثون من إسرائيل، تراجع متوسط مستويات التستوستيرون الكلي لدى الرجال بنحو 54% خلال الفترة من 1972 إلى 2019.

واستند التحليل إلى بيانات ست دراسات طولية شملت نحو 118 ألف رجل في إسرائيل والولايات المتحدة والبرازيل وفنلندا والدنمارك.

وأثارت هذه النتائج تساؤلات حول العوامل التي قد تقف وراء التراجع، خاصة مع الإشارات إلى أن الانخفاض بدا أكثر تسارعًا بعد عام 2000.

لكن من المهم التأكيد أن هذه النتيجة تعبر عن متوسطات سكانية خلال فترة زمنية طويلة، ولا تعني أن مستوى الهرمون لدى كل رجل انخفض بنسبة 50%، كما لا تعني أن جميع الرجال يعانون نقصًا في التستوستيرون.

ما أهمية هرمون التستوستيرون لصحة الرجل؟

يُعد التستوستيرون الهرمون الجنسي الرئيسي لدى الرجال، وتنتجه الخص يتان بصورة أساسية، تحت تنظيم محور هرموني يبدأ من المخ.

وتشمل أبرز وظائفه:

المساهمة في إنتاج الحي وانات المن وية.

دعم الرغبة والوظيفة الجنسية.

الحفاظ على الكتلة العضلية وقوتها.

المساعدة في الحفاظ على كثافة العظام.

تنظيم توزيع الدهون بالجسم.

المساهمة في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

التأثير في الطاقة والمزاج وبعض الوظائف الإدراكية.

وتبدأ مستويات الهرمون في الانخفاض تدريجيًا لدى كثير من الرجال مع التقدم في العمر، لكن سرعة التراجع تختلف من شخص إلى آخر، وتتأثر بالحالة الصحية والوزن والأمراض المصاحبة.

أسباب محتملة وراء انخفاض التستوستيرون

لم تحسم الأبحاث سببًا واحدًا يفسر التراجع السكاني المبلغ عنه، لكن الباحثين يدرسون مجموعة من العوامل المحتملة.

ويأتي ارتفاع معدلات السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، ومنها مرض السكري، ضمن العوامل التي قد تؤثر في إنتاج الهرمون.

كما يدرس العلماء تأثير التعرض لبعض المواد الكيميائية المعروفة بقدرتها على التأثير في نظام الغدد الصماء، والتي قد توجد في بعض المنتجات البلاستيكية والمبيدات والملوثات البيئية.

وتشمل العوامل الأخرى قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، والتدخين، وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية.

ولا تزال العلاقة بين عدد من هذه العوامل والتراجع العالمي في مستويات التستوستيرون محل بحث، ولا يمكن اعتبار أي عامل منها تفسيرًا نهائيًا.

علامات قد تشير إلى انخفاض هرمون التستوستيرون

قد يظهر انخفاض الهرمون في صورة مجموعة من الأعراض، أبرزها:

انخفاض الرغبة الجنسية.

الشعور بالتعب وقلة الطاقة.

ضعف الانت صاب أو تراجع الانتصابات الصباحية.

انخفاض الكتلة العضلية.

زيادة الدهون بالجسم.

تراجع كثافة العظام في بعض الحالات.

اضطرابات المزاج وصعوبة التركيز.

لكن هذه العلامات ليست خاصة بنقص التستوستيرون وحده، فقد تنتج عن مشكلات صحية أخرى، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الاكتئاب أو فقر الدم أو قلة النوم.

كيف يمكن التأكد من انخفاض التستوستيرون؟

لا يكفي ظهور الأعراض لتشخيص نقص الهرمون، إذ توصي الإرشادات الطبية بربط الأعراض بنتائج قياس التستوستيرون في الدم.

ويُجرى عادة تحليل التستوستيرون الكلي في الصباح، ويحتاج التشخيص إلى تأكيد انخفاض النتيجة بإعادة التحليل في صباح يوم آخر، وفقًا لتقييم الطبيب.

وقد يطلب الطبيب فحوصات إضافية، مثل الهرمون المنشط للخصية والهرمون المنشط للجسم الأصفر، للمساعدة في تحديد سبب الانخفاض.

تحذير من استخدام هرمون التستوستيرون دون تشخيص

هرمون التستوستيرون

يحذر الأطباء من استخدام مستحضرات التستوستيرون بهدف زيادة العضلات أو تحسين النشاط دون وجود تشخيص طبي واضح.

فالعلاج بالتستوستيرون قد يؤدي إلى تثبيط إنتاج الحيوانات الم نوية، ويؤثر سلبًا في الخصوبة لدى الرجال الراغبين في الإنجاب، فضلًا عن احتياجه إلى متابعة طبية لتقييم فوائده ومخاطره.