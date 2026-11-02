إنقاذ سائق بعد سقوط سيارته في ترعة بحر الخليلي بشبين القناطر

شهد طريق شبين القناطر – كفر الور بمحافظة القليوبية، حادث سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر الخليلي، بالقرب من منطقة خلوة الشيخ عتمان، إلا أن العناية الإلهية وتدخل الأهالي حالا دون تعرض قائد السيارة للغرق، حيث تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأولى من وقوع الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انحرفت سيارة ملاكي وسقطت في مياه ترعة بحر الخليلي على الطريق المؤدي إلى كفر الور، ليسارع عدد من الأهالي بالتدخل وإنقاذ قائد السيارة قبل تعرضه للغرق.

وانتقلت قوة من قسم شرطة شبين القناطر إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى الاستعانة بلودر لرفع السيارة من مياه الترعة وإعادتها إلى الطريق.

وجدد أهالي المنطقة مطالبهم بضرورة سرعة إنشاء سور أو حواجز خرسانية على جانبي ترعة بحر الخليلي، خاصة الأجزاء الموازية للطريق، لتوفير الحماية اللازمة لقائدي السيارات والمارة والحد من تكرار حوادث السقوط في المياه.

وأكد الأهالي أن غياب الحواجز الواقية يمثل خطورة على حياة المواطنين، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل وتأمين الطريق، قبل أن تتسبب الحوادث المتكررة في وقوع خسائر بشرية.