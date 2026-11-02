د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

تنساب خلجات النفس البشرية في مسارات غير متوقعة؛ حيث يباغت المرء منا تحول مفاجئ في حالته العاطفية العامة؛ فينتقل من السكينة إلى الاضطراب أو العكس دون مسوغ خارجي يفسر هذا التبدل؛ ومن ثم يمثل التذبذب الوجداني كنه التقلبات المزاجية، التي تكتنف الكيان الإنساني، وتبرهن على عمق التكوين الفطري الذي جبلنا عليه؛ فليست هذه الانفعالات إلا مرآة لمرونة النفس وقدرتها على استيعاب التناقضات، مما يجعل الغموض العاطفي جزءًا أصيلًا من ماهية الطبيعة الإنسانية ورحلتها الوجودية المستمرة.

تتشابك التفسيرات العلمية لتكشف أن هذا التقلب الوجداني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيمياء الدماغ، وتوازنات النواقل العصبية، فضلاً عن تأثير الهرمونات واختلال الساعة البيولوجية المنوط بها تنظم إيقاع البدن؛ غير أن رد هذه التحولات إلى أسباب مادية بحتة لا ينفي عنها صفتها كحالة إنسانية قلقة، ومع ذلك فقد يمنحنا الفهم العميق لكيفية تفاعل الذات مع كينونتها؛ لتظل هذه الانفعالات العاطفية مزيجًا فريدًا بين حتمية البيولوجيا ولغز النفس البشرية، التي يصعب أن تستقر على حال.

يتصف التقلب المزاجي بديمومة نسبية تمتد لساعات أو أيام؛ حيث يهيمن هذا القالب الوجداني على الإدراك، ويصبغ الانفعالات بلونه الخاص، ممانحاً الحالة النفسية سلطة التغلغل في تفاصيل اليوم؛ فتتحول الأفعال، أو التصرفات، أو التعبيرات، أو الاستجابات إلى انعكاسات وفية لهذا الشعور المسيطر؛ وبذلك لا يعد التقلب لحظة مؤقتة، وإنما مناخاً نفسياً متكاملاً يحيط بالكينونة البشرية ويوجه السلوك ضمن حيز زمني ممتد، يفرض فيه المزاج سطوته على المشهد الشعوري للفرد، صائغًا استجاباته وتفاعلاته مع محيطه بدقة وإحكام.

يغلف الغموض ماهية هذا التقلب، إذ يستشعر المرء ضيقاً مبهماً يثقل كاهله دون قدرة على تبيان جذوره الكامنة، ويجعل هذا الالتباس الوجداني من العسير وضع توصيف دقيق للمحركات النفسية؛ فتغدو المشاعر في حالة تيه تفتقر إلى المسوغ المنطقي، مما يعمق حيرة الفرد أمام تدفق انفعالاته، ويؤكد أن طبيعة المزاج تظل في أحايين كثيرة عصية على التفسير القاطع أو الحصر في إطار واقعي ملموس، فتنساب الأحاسيس دون قيود مبررة أو مسببات ظاهرة.

تنعكس آثار التقلب المزاجي بوضوح في ميادين العمل والحياة الاجتماعية؛ إذ يغدو عائقًا يحول دون الأداء الوظيفي الأمثل عند بلوغ حدته ذروتها؛ حيث يفرض الاضطراب سطوته على الإرادة الحرة؛ فيثبط عزيمة الإنسان ويقيد قدرته على الإنجاز، مما يجعله أسيرًا لتقلبات تعطل مسارات التفاعل مع الآخرين؛ ومن ثم تؤكد هذه السطوة أن الحالة المزاجية ليست شعورًا باطنيًا محضًا، وإنما قوة فاعلة تشكل ملامح العطاء المهني، وتحدد مستوى الانضباط في مواجهة متطلبات الواقع الملحّة.

يمثل التقلب المزاجي مرآة تعكس بدقة مستوى التوازن الفسيولوجي والنفسي الداخلي، ومدى فاعلية المرء في ممارسة الضبط الذاتي؛ إذ يمنح رصد هذه التحولات الوجدانية مؤشرًا حيويًا على استقرار الكيان الإنساني؛ فكلما تعاظمت القدرة على احتواء تلك التموجات، ظهرت مهارة الفرد في إدارة صراعاته الباطنية؛ مما يجعل الحالة المزاجية أداة قياس للانسجام بين الوظائف الحيوية والملكات النفسية، وقدرة الإنسان على استعادة ثباته أمام العواصف العاطفية العابرة، صائنًا بذلك اتزانه في وجه المتغيرات.

ينبغي للمرء إدراك أن هذه التحولات الوجدانية تنساب خارج نطاق إرادته المباشرة، مما يستوجب الترفق بالذات ومجانبة إرهاقها بسياط اللوم عند هبوب عواصف المزاج المباغتة؛ فالتعامل مع هذه التموجات كجزء من التركيب الفطري يمنح النفس سكينة القبول، ويحول دون استنزافها في مقاومة ما لا يمكن صده؛ لتغدو الحكمة في احتواء تلك الحالات بصبر وهدوء، ريثما تعود الروح إلى استقرارها المعهود دون انكسار، مستعيدة توازنها الأصيل في مواجهة تقلبات القدر.

تستلزم محاصرة آثار التقلب المزاجي وتطويعها إدراكًا شاملًا بآليات الضبط الذاتي، تبدأ من تنظيم الإيقاع البيولوجي والتصالح مع التغيرات الفطرية؛ وحيث إن تحويل هذا الاضطراب إلى طاقة بناءة يتأتى عبر ممارسة اليقظة الذهنية والامتنان، فإنه يمنح النفس قدرة على استيعاب الضجيج الداخلي بمرونة؛ فتصير تلك التحولات فرصة لاستكشاف مكامن القوة وإعادة صياغة الانفعالات الطارئة في قالب من السكينة، بما يضمن استمرارية العطاء وتدفق العزيمة، محولةً العواصف النفسية إلى وقود للارتقاء الروحي والنمو الوجداني.

يقتضي فقه التعامل مع هذه التموجات إرساء ثقافة الوعي بالذات وتجنب الانجراف خلف سطوة المشاعر المتدفقة؛ فالإنسان الحكيم هو من يتخذ من تقلباته النفسية طريقًا لفهم احتياجاته الدفينة بدلاً من الانكسار أمام حدتها، ولعل أسمى مراتب الاتزان تكمن في منح النفس حقها من الراحة والقبول دون استسلام، مع الحفاظ على منهاج السلوك ثابتًا في اتجاه المقاصد الكبرى؛ ليبقى الصبر الواعي صمام الأمان الذي يحمي الكيان من التشتت ويستعيد سكينة الروح مهما تعاقبت عليها الأنواء.