تحدثا عن 4 محاور.. تفاصيل لقاء هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في تركيا

التقى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته إلى تركيا، بالنجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني؛ في إطار حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع نجوم المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء مناقشة المحاور التالية:

1- سبل تذليل أي معوقات، قد تواجه مسيرة المنتخب الوطني، بما يسهم في استمرار نجاحاته.

2- تأكيد أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة.

3- العمل بروح الفريق الواحد.

4- تهيئة أفضل الأجواء أمام المنتخب وجهازه الفني ولاعبيه؛ استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد، تقديره الكبير للدور الذي يمثله محمد صلاح، باعتباره من أهم رموز الكرة المصرية، وقائد المنتخب الوطني.

وشدد على حرص الاتحاد على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني؛ بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية.