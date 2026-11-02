رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة أكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن طرح بنك القاهرة يؤكد جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن البورصة انتظرت هذه اللحظة منذ نحو 20 عامًا.

وأضاف في تصريحات مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، في حلقة اليوم من برنامج "مال وأعمال"، من تقديم الإعلامي هشام عبد التواب، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن البورصة المصرية مكان يحظى بثقة الجميع، موضحًا أن طرح بنك القاهرة مثّل اختبارًا للاقتصاد المصري والبورصة المصرية والقطاع المصرفي، لقياس القدرة على استقطاب المستثمرين.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الطرح نجح في جذب مستثمرين مؤسسيين أجانب، غطوا 80% منه، وضخوا في مصر أكثر من 600 مليون دولار في صورة أموال جديدة، لم تكن موجودة في البورصة من قبل، وهو ما يُعرف بمصطلح "Fresh Funds".

وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين وقعوا على المشاركة في الطرح بصفتهم مستثمرين استراتيجيين وهم مؤسسات دولية، من بينها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".

ولفت رضوان إلى أن الطرح شهد نجاحًا كبيرًا، إذ تمت تغطيته 6 مرات في الشريحة الخاصة، وقد تصل التغطية إلى 19 مرة عند استبعاد الاتفاقيات المشار إليها مع المستثمرين الاستراتيجيين.