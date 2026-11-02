هانز فليك: إيمري مدرب استثنائي.. وبرشلونة قادر على صناعة التاريخ

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا صعوبة اللقاء.

وأشاد بالإمكانات الفنية التي يمتلكها الفريق الإنجليزي تحت قيادة مدربه أوناي إيمري.

وأكد فليك أن أستون فيلا يمتلك هوية فنية واضحة، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، مشيرًا إلى أن مواجهة فريق بهذا الحجم تتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبيه، خاصة في ظل قوة المنافسة في البطولة الأوروبية.

وقال مدرب برشلونة إن أوناي إيمري يُعد واحدًا من أفضل المدربين في القارة الأوروبية، موضحًا إعجابه بأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه مع أستون فيلا، وقدرته على بناء الهجمات بثقة، إلى جانب التنظيم الدفاعي المميز.

وأضاف فليك أن الفريق الإنجليزي يتمتع بالوضوح في تنفيذ أفكاره داخل الملعب، كما أشاد بالمستويات التي يقدمها جاكسون، مؤكدًا أن برشلونة ينتظره اختبار صعب أمام منافس يمتلك مدربًا مميزًا ومجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة.

فليك يتحدث عن هزيمتي باريس وريال مدريد

وعن خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، أشار المدير الفني الألماني إلى أن نتيجة المباراتين كان من الممكن أن تختلف، معتبرًا أن الفريق كان قادرًا على الخروج بنتائج أفضل خلال المواجهتين.

وأوضح فليك أنه لا يفضل التوقف كثيرًا عند نتائج المباريات السابقة، حيث يركز اهتمامه على الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن طموح برشلونة يتمثل في تحقيق الإنجازات وكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وأضاف: «يمكننا صناعة التاريخ، ونعمل من أجل تحقيق ذلك من خلال الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فنحن نمتلك الإمكانيات التي تساعدنا على الوصول إلى هذا الهدف».

هانزي فليك: الهزائم لن تؤثر على طموحات برشلونة

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز الإعلامي على الهزائم ونقاط الضعف أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه يتفهم هذا التوجه، لكنه شدد على أن النتائج الأخيرة لن تغير أهداف الفريق أو تقلل من طموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام أستون فيلا، في اختبار أوروبي جديد يسعى من خلاله الفريق الكتالوني إلى استعادة نتائجه الإيجابية ومواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.