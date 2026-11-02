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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باو توريس: برشلونة أبرم صفقة عبقرية.. ولامين يامال قادر على التتويج بالكرة الذهبية

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أشاد باو توريس، مدافع أستون فيلا، بإمكانات عدد من لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم رودري ولامين يامال، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على برشلونة في مواجهة قوية، يسعى خلالها الفريق الإنجليزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، تحدث توريس عن تعاقد برشلونة مع رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي، معتبرًا أن النادي الكتالوني نجح في إبرام صفقة مميزة.

وقال مدافع أستون فيلا: «برشلونة أبرم صفقة عبقرية، ليس فقط بسبب انضمام رودري إلى صفوفه، ولكن أيضًا لأنه نجح في التفوق على ريال مدريد وحسم التعاقد معه، فهو أفضل لاعب في العالم بمركزه».

وأضاف توريس، الذي سبق له اللعب إلى جانب رودري في صفوف فياريال، أن اللاعب يتمتع بشخصية متواضعة، مشيرًا إلى أن طريقة تعامله لم تتغير، رغم انتقاله إلى برشلونة، لكنه أكد أن المنافسة داخل الملعب لن تسمح بوجود أي اعتبارات للصداقة.

باو توريس يشيد بلامين يامال ويتوقع فوزه بالكرة الذهبية

وتطرق مدافع أستون فيلا إلى الحديث عن لامين يامال، نجم برشلونة، معربًا عن إعجابه الكبير بقدراته، ومؤكدًا أنه كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأشار توريس إلى أن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قدم أرقامًا مميزة واستحق المنافسة على الجائزة، لكنه كان يتمنى فوز لاعب إسباني بها، مؤكدًا أن يامال كان جديرًا بالحصول عليها.

وأضاف: «إذا لم يفز يامال بالكرة الذهبية هذا العام، فإنه سيكون قريبًا جدًا من تحقيقها خلال السنوات المقبلة، وأنا واثق من قدرته على الحفاظ على مستواه الحالي أو تقديم مستويات أفضل».

توريس: مواجهة لامين يامال اختبار صعب

وعن مواجهة برشلونة المرتقبة، تحدث توريس عن التحدي الذي ينتظره أمام لامين يامال، مؤكدًا أن اللعب ضد أفضل اللاعبين يمثل فرصة لاختبار القدرات الفنية والدفاعية.

وأوضح: «عندما تخوض مباريات بهذا الحجم، فإنك ترغب دائمًا في اختبار قدراتك أمام أفضل اللاعبين. سأكون سعيدًا بمواجهة لامين يامال، فهو يفاجئ المنافسين باستمرار، ومن الصعب توقع ما سيفعله داخل الملعب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة إيقاف الجناح الإسباني، مشيرًا إلى أن التعامل معه قد يتطلب تدخل أكثر من لاعب، وأن فريقه مطالب باللعب بحذر وتركيز كبيرين للحد من خطورته.

كواليس اهتمام ريال مدريد بضم باو توريس

وفي سياق آخر، كشف باو توريس عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه عام 2021، قبل أن يتجه النادي الملكي إلى ضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وأكد توريس أن ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد كان أمرًا مميزًا بالنسبة له، مشيرًا إلى تفهمه قرار النادي بالتعاقد مع ألابا، الذي امتلك خبرة أكبر، إلى جانب إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر.

باو توريس برشلونة لامين يامال الكرة الذهبية

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