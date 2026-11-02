مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم /الإثنين/ مرتفعًا بمقدار (44.57) نقطة، ليصل إلى مستوى (9882.85) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية "واس" لسوق الأسهم في المملكة - (199) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (164) شركة.
وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وسيسكو القابضة، وإنتاج، وكابلات الرياض، والجوف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سي جي إس، وجي آي جي، ومسك، ولجام للرياضة، وعزم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.64%) و(9.90%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وحديد وطني، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، ومعادن، واس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (40.86) نقطة، ليصل إلى مستوى (21595.28) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.