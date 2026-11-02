نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

لم تكن المرأة المصرية يوماً مجرد شاهدة على التاريخ، بل كانت دائماً البصمة التي تُعيد صياغته؛ جينات حية، عنيدة، تسري في عروق بناتها، وحين تظن أن أمواج المستحيل قد طغت، تفاجئك بنت مصر بصلابة جينية حيرت العالم، لتثبت أن ذلك الإرث القديم لا يموت، بل يتجدد في جيل يرفض الإنكسار ويصنع المعجزات من العدم.

وإمتداداً لهذا الإرث الجيني الفريد، يبرز اسم أبنة مصر، ميار الشوربجي، على رأس النماذج المشرفة التي تتلألأ في سماء الإنجازات اليوم؛ لتثبت بوضوح مهارة وإرادة الفتاة المصرية؛ إنها ليست مجرد قصة نجاح عابرة، بل هي تجسيد حي لتلك البصمة الوراثية الخاصة التي تجمع بين الشغف اللامحدود، والقدرة الفائقة على تحمل التحديات وتجاوزها؛ عندما تنظر إلى مسيرة ميار، تدرك فوراً أن النجاح بالنسبة للبنت المصرية ليس وليد الصدفة، ولا هو ضربة حظ، بل هو نتاج عمل دؤوب وإيمان راسخ بالذات؛ فميار وأخواتها من بنات مصر يحملن في قلوبهن إرثاً يمتد لآلاف السنين؛ إرث الملكات، والعالمات، والمكافحات اللواتي لم يرضين يوماً بغير القمة سبيلاً.

ومن رحم هذا التاريخ العظيم الممتد، نرى كيف تحولت رحلة طفلة من إحدى بلدات كفر الشيخ إلى قصة نجاح عربية خالصة؛ رحلة ملهمة بدأت بشغف حقيقي بين صفحات الكتب، وإنتهت بوقوف واثق على منصة عالمية، حاملة معها رسالة أمل إلى ملايين الأطفال؛ رسالة تؤكد بكل عمق أن الحلم قد يبدأ بسيطاً من كتاب صغير، ثم يكبر وينمو بالإصرار، حتى يجبر العالم كله على أن يستمع باحترام لاسم صاحبه.

وهذا التحول الإستثنائي من الشغف المبكر إلى العالمية يعيدنا إلى التساؤل عن طبيعة القوة التي تتدفق في دماء كل بنت مصرية؛ إنها توليفة سحرية من الذكاء الفطري، والجدعنة، والقدرة العجيبة على التكيف مع أصعب الظروف وتحويل المحن إلى منح.

البنت المصرية تمتلك جينات لا تعرف الإستسلام ؛ إن وضعتها في مجالات العلوم والبحث الطبي أبهرت العالم، وإن دخلت معترك الرياضة حصدت الميداليات ورفعت علم بلادها عالياً، وإن وقفت على خشبة المسرح هزت القلوب بصدق إحساسها وقوة حضورها، وإن خاضت غمار العمل السياسي غيرت قواعد اللعبة وتركت بصمة حاسمة بذكائها الإستثنائي، وإن انطلقت في ميادين العمل التطوعي والخيري قادت قوافل الأمل وتركت أثراً دافئاً يغير حياة الناس بصمت ونبل، وإن إقتحمت عالم ريادة الأعمال وصناعة القرار تركت بصمة لا تُنسى ، هذا ليس مجرد كلام إنشائي، بل هو واقع يومي نعيشه، ونراه في كل بنت تسعى وراء حلمها بكل جوارحها.

ولأن هذا الواقع الحي لا ينفصل عن البيئة المحيطة، فإن السر الحقيقي وراء هذه المعجزات يكمن في البيئة المصرية التي تصقل هذه الجينات؛ فالبنت في مصر تنشأ على التحدي، وتتعلم منذ صغرها كيف تكون مسؤولة، وكيف تدير شؤون حياتها وحياة من حولها بحكمة وصبر ؛ هذا الصقل اليومي يجعلها تدخل إلى معترك الحياة بكفاءة نفسية وعقلية تؤهلها لمنافسة أقرانها على المستوى العالمي.

إن نماذج مثل ميارالشوربجي تصنع اليوم مناراً يهتدي به الجيل الجديد من الفتيات، لتؤكدلهن أن كل المستحيلات الموروثة قابلة للكسر، وأن أي محاولة لوضع حد أو سقف لطموحاتها هي مجرد أوهام تتبدد أمام أول خطوة واثقة تخطوها بنت مصر.

وبناءً على هذه النماذج الملهمة التي تكسر الأوهام، فإن الرسالة التي يجب أن تصل إلى كل فتاة تقرأ هذه السطور هي رسالة فخر، وثقة، وتكليف في آن واحد؛ فخر بكونكِ تنتمين إلى هذا التراب العظيم وتملكين هذا الإرث الجيني الفريد، وثقة بأن الأدوات التي تمتلكينها بداخل الصندوق السحري لعقلكِ وقلبكِ كافية لتحقيق ما يراه الآخرون مستحيلاً، وتكليف بأن تتابعي المسيرة وتصنعي قصتكِ الخاصة؛ فالساحة العالمية اليوم ليست حكراً على أحد، والمجتمعات الدولية تترقب وتثمن الدور المتصاعد للمرأة العربية والمصرية على وجه الخصوص، لما تبديه من جدية، وتفانٍ، وإبداع أصيل غير مقلد.

ولتحويل هذا التكليف إلى واقع ملموس، فإني أدعوكِ يا ابنة مصر أن تدعي عنكِ المخاوف والتردد، وتحطمي جدران الأوهام المقيدة لطموحكِ؛ انظري إلى الأمام وثقي في البطلة الكامنة بداخلكِ ؛ الطريق قد لا يكون مفروشاً بالورود، وستواجهين بالتأكيد عقبات وتحديات تختبر مدى صلابتكِ، ولكن تذكري دائماً أن جيناتكِ مصممة لمقاومة الصدأ ومقاومة الإنكسار؛ عافري، وأشتغلي على تطوير مهاراتكِ، وأجعلي من نجاح تميزكِ الشخصي هو الرد القاطع والوحيد على كل مشكك.

وفي الختام، أجعلي هذه الحقيقة بوصلتكِ الأبدية وعقيدتكِ التي لا تهتز، واجعليها شعاركِ اليومي: لأنكِ بنت مصر.. المستقبل بيتفصل على مقاس أحلامكِ! هذا العالم بحاجة إلى رؤيتكِ، وإلى فكركِ، وإلى لمستكِ الإنسانية والمبدعة في كل مجال.

كوني أنتِ المعجزة القادمة، وأكتبي اسمكِ بحروف من نور بجانب ميار الشوربجي وكل مصريات رفعن رأس وطنهن عالياً في المحافل الدولية والمحلية؛ فالتاريخ ينتظر قلمكِ ليصيغ فصلاً جديداً من فصول المجد المصري.