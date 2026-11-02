حمدي الميرغني وأوس أوس في مغامرة كوميدية.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم «كريبتو»

طرح المخرج السعودي سلطان محمد مجدلي الإعلان الرسمي لفيلمه المصري «كريبتو»، الذي يجمع النجمين حمدي الميرغني ومحمد أسامة «أوس أوس» في مغامرة كوميدية مليئة بالمطاردات والمواقف غير المتوقعة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية بالسعودية ومصر وعدد من الدول العربية يوم 19 نوفمبر 2026، بمشاركة مجموعة من النجوم.

مطاردات ومفارقات كوميدية في الإعلان الرسمي

ويكشف الإعلان عن أجواء تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال إيقاع سريع تتداخل فيه المطاردات والمواجهات مع المفارقات الساخرة، إذ يجد الأبطال أنفسهم في سلسلة من المواقف المعقدة والمغامرات غير المتوقعة، التي تقودهم إلى عالم مختلف تمامًا عن حياتهم المعتادة.

قصة «كريبتو».. شقيقان في مواجهة عالم المافيا

وتدور أحداث الفيلم حول زعيم مافيا يتعرض لإصابة خطيرة، تدفعه إلى التفكير في ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل ثلاثين عامًا، ليقرر استدعاءهما بعد سنوات طويلة من الغياب، في خطوة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

ويعيش الشقيقان أحمد وكريم حياة بسيطة؛ إذ يعمل الأول مصففًا لشعر السيدات، بينما يحاول الثاني كسب رزقه من السرقة، لكنه لا ينجح في إتقانها، ومع وصول أخبار والدهما إليهما، يعتقد الشقيقان أن الفرصة أصبحت مواتية لتغيير حياتهما والتخلص من الفقر، لكنهما يجدان نفسيهما في مواجهة عالم لم يتخيلا يومًا أن يصبحا جزءًا منه، لتنطلق سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات والمفاجآت التي تشكل محور الأحداث.

نجوم «كريبتو» وطاقم العمل

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب حمدي الميرغني وأوس أوس، كل من باسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومحمد لطفي، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة.

والفيلم من إخراج المخرج السعودي سلطان محمد مجدلي، وإنتاج مشترك بين «تلفاز» و«روتانا ستوديوز»، فيما تعود القصة إلى الكاتب الراحل أحمد عبد الله، وتولى عمرو تيام ومهاب حسين كتابة السيناريو والحوار.

ويأتي «كريبتو» ضمن الأعمال السينمائية التي تجمع نجوم الكوميديا في تجربة تمزج بين المواقف الساخرة والمغامرة والتشويق، مع الاستعداد لانطلاق عرضه الجماهيري في دور السينما يوم 19 نوفمبر الجاري.