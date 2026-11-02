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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
ناصر السيد

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن 271 مدرسة في إيطاليا تلقت تهديدات بوجود قنابل، من بينها 8 مدارس في العاصمة روما، حيث وصلت التهديدات عبر رسالة بريد إلكتروني.

تهديدات بوجود قنابل في مدارس إيطاليا

وقالت روته آنا فوتشيله، مديرة معهد "جيوفاني كالييرو" التعليمي ومدرسة "جياني روداري" الابتدائية في روما، لوكالة "أدنكرونوس": "تلقينا رسالة بريد إلكتروني في حوالي الساعة 10:15 صباحاً، ادعى مرسلوها أنهم يمثلون 'الحرس الثوري الإيراني'، وزعموا أنهم تركوا حقيبة بلاستيكية تحتوي على متفجرات سيقومون بتفجيرها عن بُعد. 

وأضافت "كما هددوا بقتل أو إصابة أي ناجين، كانت رسالة شديدة اللهجة ومروعة". 

وتابعت: "على الفور، وضعتُ خطة طوارئ وإخلاء للأطفال، وأبلغت الشرطة المختصة بالجرائم الإلكترونية ومركز الشرطة المحلي، وشرطة البلدية للمساعدة في عملية الإخلاء. 

نُقل الأطفال إلى حديقة 'فيلا لايس' القريبة، ثم قمت بإبلاغ أولياء الأمور مع الحرص على عدم إثارة ذعرهم". 

وأضافت فوتشيله: "حتى الآن، وبعد عمليات التفتيش التي أجراها خبراء المتفجرات باستخدام كلاب مدربة على كشف المواد المتفجرة، لم يُعثر على شيء. 

وتبين أيضاً أن الرسالة ذاتها أُرسلت إلى 271 مدرسة إيطالية؛ حيث تضمنت الرسالة قائمة بأسماء هذه المدارس، من بينها 8 مدارس في روما، لا يمكن التصرف بهذه الطريقة؛ فلا يجوز ترويع الناس والتسبب في مثل هذه الاضطرابات الخطيرة. لقد تسببوا في حالة من الفوضى العارمة".

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