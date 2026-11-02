موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر»، عندما يلتقي مع نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للموسم الحالي 2026-2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة المبكرة على صدارة المجموعة الثالثة، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ومواصلة الانطلاقة القوية في البطولة، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

موقف الأهلي والمقاولون العرب في المجموعة الثالثة

يتواجد الأهلي والمقاولون العرب ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية، والتي تضم أيضًا أندية الشرقية إنبي والجونة وبترول أسيوط.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما يتقاسمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما نجح كل فريق في تحقيق الفوز خلال الجولة الافتتاحية، بينما تحتل أندية الشرقية إنبي والجونة وبترول أسيوط المراكز التالية دون رصيد من النقاط.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على حساب بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق الأحمر، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، نجح المقاولون العرب في تحقيق بداية قوية أيضًا، بعدما تغلب على الجونة بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويؤكد رغبته في المنافسة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تُذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شاشة قناة «أون سبورت»، الناقل لمنافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، ليتمكن جمهور الفريقين من متابعة أحداث المواجهة المرتقبة