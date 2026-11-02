قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
كوريا الشمالية تصعّد تهديداتها النووية في وجه واشنطن وسول.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها العسكرية
تراجع أسعار النفط تزامنا مع المفاوضات الإيرانية القطرية لليوم الثالث
ألمانيا على صفيح ساخن.. احتجاجات جيل Z تتحول لأعمال شغب ونهب متاجر في فرانكفورت
تصل لـ 37 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة
دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
سر صغير أول الشهر يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بالأسماء والضوابط.. من يستحق شقة بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط تزامنا مع المفاوضات الإيرانية القطرية لليوم الثالث

النفط
النفط
محمد على

 انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين بعد أن أجرى المسؤولون الإيرانيون والقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران .

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.68 دولار، أو 3.2 بالمائة، لتصل إلى 109.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 7:07 صباحًا بتوقيت السعودية، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 3.43 دولار، أو 3.3 بالمائة.

أنهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني مرة أخرى بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء .

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يشهد النفط تراجعاً فنياً هذا الصباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي".

تابع"إن الآمال المتبقية في تحقيق شكل من أشكال التقدم الدبلوماسي، إلى جانب غياب أي تصعيد عسكري ذي مغزى، قد خففت من حدة الضغط الفوري على الأسعار في الوقت الحالي".

ومع ذلك، يظل السوق متيقظًا لاحتمال تصاعد الخطاب حول إيران ودفع سعر خام برنت نحو 120 دولارًا بعد انتخابات التجديد النصفي، كما قال ووترر.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن الغرض من المحادثات "المستمرة والمتقدمة" هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مضيفاً أن طهران مستعدة "للدفاع والدبلوماسية على حد سواء".

تأتي هذه المحادثات في خضم هجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن العالمية. 

وفي أكتوبر، زادت السعودية صادراتها من النفط الخام مقارنة بشهر سبتمبر، على الرغم من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على بنيتها التحتية للطاقة، وفقًا لما ذكرته شركتان من أصل ثلاث شركات لتتبع السفن.

قال محللو ING في مذكرة موجهة للعملاء: "إن تحركات أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تعكس سوقًا تستعد بشكل متزايد لاحتمال حدوث المزيد من الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران".

تابعوا"إذا مرت انتخابات التجديد النصفي دون إضرابات أو اتفاق، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة أم أن هذه العلاوة ستبدأ في التلاشي تدريجياً".

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، أو أوبك+، أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر ثابتة يوم الأحد، مؤكدة التوقعات بأن المزيد من تعديلات السياسة لن تحدث حتى العام المقبل، حيث لا تزال المجموعة تعاني من اضطرابات التصدير نتيجة الحرب.

أسعار النفط المسؤولون الإيرانيون والقطريون لليوم الثالث على التوالي الحرب الأمريكية الحرب الأمريكية الإسرائيلية إيران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

ترشيحاتنا

رونالدو

بيرس مورجان يشن هجومًا ساخرًا على تين هاج دفاعًا عن كريستيانو رونالدو

محمد هاني

ما تخسرش الأهلي.. محمد عمارة يطالب محمد هاني بالتضحية لحسم التجديد

الزمالك

باسم مرسي يحذر الزمالك: «لو مدخلوش مستثمر حقيقي هيكون زي الإسماعيلي وهيهبط»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد