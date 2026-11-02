تراجع أسعار النفط تزامنا مع المفاوضات الإيرانية القطرية لليوم الثالث

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين بعد أن أجرى المسؤولون الإيرانيون والقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران .

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.68 دولار، أو 3.2 بالمائة، لتصل إلى 109.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 7:07 صباحًا بتوقيت السعودية، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 3.43 دولار، أو 3.3 بالمائة.

أنهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني مرة أخرى بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء .

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يشهد النفط تراجعاً فنياً هذا الصباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي".

تابع"إن الآمال المتبقية في تحقيق شكل من أشكال التقدم الدبلوماسي، إلى جانب غياب أي تصعيد عسكري ذي مغزى، قد خففت من حدة الضغط الفوري على الأسعار في الوقت الحالي".

ومع ذلك، يظل السوق متيقظًا لاحتمال تصاعد الخطاب حول إيران ودفع سعر خام برنت نحو 120 دولارًا بعد انتخابات التجديد النصفي، كما قال ووترر.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن الغرض من المحادثات "المستمرة والمتقدمة" هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مضيفاً أن طهران مستعدة "للدفاع والدبلوماسية على حد سواء".

تأتي هذه المحادثات في خضم هجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن العالمية.

وفي أكتوبر، زادت السعودية صادراتها من النفط الخام مقارنة بشهر سبتمبر، على الرغم من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على بنيتها التحتية للطاقة، وفقًا لما ذكرته شركتان من أصل ثلاث شركات لتتبع السفن.

قال محللو ING في مذكرة موجهة للعملاء: "إن تحركات أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تعكس سوقًا تستعد بشكل متزايد لاحتمال حدوث المزيد من الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران".

تابعوا"إذا مرت انتخابات التجديد النصفي دون إضرابات أو اتفاق، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة أم أن هذه العلاوة ستبدأ في التلاشي تدريجياً".

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، أو أوبك+، أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر ثابتة يوم الأحد، مؤكدة التوقعات بأن المزيد من تعديلات السياسة لن تحدث حتى العام المقبل، حيث لا تزال المجموعة تعاني من اضطرابات التصدير نتيجة الحرب.