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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علبة الجوانتي بـ2800 جنيه وإيجار المرتبة بـ1200 يوميا.. مذيعة بماسبيرو تقدم شكوى ضد مستشفى خاص

أرشيفية
أرشيفية
علا محمد

كشفت مذيعة بماسبيرو، تفاصيل شكوى تقدمت بها ضد مستشفى خاص في المهندسين، بعد ما وصفته بالمغالاة غير المبررة في أسعار المستلزمات الطبية والخدمات داخل المستشفى.

وقالت المذيعة رضوى حسين في شكوي نشرتها عبر حسابها الشخصي إنها نقلت والدها إلى المستشفى بعد إصابته بتسمم كيتوني، وأبلغها الطبيب بحاجته للرعاية المركزة لمدة 48 ساعة كحد أقصى.

وأضافت أن إدارة المستشفى أبلغتها بأن تكلفة الرعاية 11 ألف جنيه دون خدمات، ووافقت الأسرة على إدخاله، إلا أنها فوجئت بارتفاع الفاتورة إلى 80 ألف جنيه في اليوم الثاني، لتصل إلى 121 ألف جنيه في اليوم الثالث.

وأوضحت أن الفاتورة تضمنت بنودًا بأسعار مبالغ فيها، منها احتساب علبة الجوانتي بـ2800 جنيه، رغم أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 300 جنيه، واحتساب إيجار المرتبة الهوائية بـ1200 جنيه يوميًا، بالإضافة إلى بنود أخرى مثل الجاون الطبي وأشعة وتركيب قسطرة بأسعار مضاعفة.

وأشارت إلى أنها اعترضت على الأسعار وقلنا إنها مبالغ فيها، فكان رد إدارة المستشفى بأنها الأسعار المعتمدة لديهم.

وأكدت أنها تقدمت بشكويين إلى مجلس الوزراء اعتراضًا على الأسعار، كما أن المستشفى ماطل 22 يومًا قبل تسليمها الفاتورة التفصيلية.

وطالبت المذيعة بتشديد الرقابة على تسعير الخدمات داخل المستشفيات الخاصة لمنع تحميل المرضى أعباء مالية مبالغ فيها.

مذيعة بماسبيرو تفاصيل شكوى تقدمت بها ضد مستشفى كايرو كلينك مستشفى كايرو كلينك كايرو كلينك

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