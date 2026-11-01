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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يحتفي ببطلة تحدي القراءة العربي.. 15 رحلة عمرة وتطوير مدرستين ومسابقة سنوية باسم اقرأ مع ميار

مستقبل وطن يحتفي ببطلة تحدي القراءة العربي
مستقبل وطن يحتفي ببطلة تحدي القراءة العربي
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن إهداء 15 رحلة عمرة مجانية، تشمل الطالبة ميار وأسرتها وعددًا من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي حمدي الشرابي ومحمود المغربي بمحافظة كفر الشيخ، تقديرًا لدورهم في دعم الطالبة ورعاية موهبتها ، جاء ذلك خلال احتفالية نظمها حزب مستقبل وطن بحضور أحمد عبد الجواد ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن.

وأعلنت الأمانة المركزية تكفل الحزب برفع كفاءة مدرسة حمدي الشرابي، وتزويدها بمعمل حاسب آلي ومكتبة مجهزة بالكامل، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مدرسة محمود المغربي بمحافظة كفر الشيخ، تقديرًا لدور المؤسسات التعليمية والمعلمين في اكتشاف المواهب وصناعة النماذج المتفوقة.

وفي خطوة تستهدف تعزيز ثقافة القراءة بين النشء والشباب، أعلن الحزب اعتزامه إطلاق مسابقة سنوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت عنوان «اقرأ مع منار»، لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع واكتشاف المواهب الأدبية والثقافية.

وشهدت الاحتفالية تقديم دروع تقديرية للطالبة ميار وأسرتها وأعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لجهودهم وإنجازهم المشرف.

يأتي هذا التكريم امتدادًا للتقدير الرئاسي الذي حظيت به الطالبة ميار عثمان، عقب تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، بعد فوزها بالمركز الأول في منافسات «تحدي القراءة العربي»، في إنجاز يعكس قدرة الطلاب المصريين على التميز والمنافسة على المستوى الدولي.

ويجسد تفوق ميار نموذجًا ملهمًا لأبناء جيلها، ورسالة بأهمية القراءة والثقافة في بناء الوعي، وضرورة تكاتف الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية لرعاية المواهب وصناعة أجيال قادرة على الإبداع والتميز.

الطالبة ميار حزب مستقبل وطن 15 رحلة عمرة مجانية معمل حاسب آلي الأمانة المركزية

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