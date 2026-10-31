افتتاح أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة منشية ناصر في ثالث محطات جولة مستقبل وطن بالقاهرة

واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولاته الميدانية بمحافظة القاهرة، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لتنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جولات حزب مستقبل وطن

وشهدت المحطة الثالثة للحزب بمحافظة القاهرة افتتاح أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة منشية ناصر، في إطار جهود الحزب لدعم المنشآت الثقافية والفنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، وإتاحة مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء المنطقة.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن افتتاح أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة منشية ناصر يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، والحرص على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مساحات لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف المواهب.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، والنائب محمد سليمان، أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، وتطوير المنشآت الثقافية، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.