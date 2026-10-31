إيران تكشف موقفها من تغيير العقيدة النووية

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن طهران لم تتخذ أي قرار جديد على المستوى الرسمي والحكومي بشأن تغيير عقيدتها النووية، مشيرًا إلى أن هذا الملف لم يشهد أي تحول في الموقف الرسمي الإيراني.

وقال رضائي إنه اطلع على رسالة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لكنه لم يرد عليها حتى الآن، موضحًا أن لهجة المسؤولين الأمريكيين تغيرت بشكل كامل، وأن التحول الذي لمسه في رسالة فانس يمثل علامة جيدة.

وكشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عن وجود مقترح أمريكي وصفه بأنه أفضل، تتبدى فيه استعدادات واشنطن لقبول الشروط الإيرانية السبعة، التي تختلف عن البنود الواردة في مذكرة التفاهم.

وفي سياق التحركات الإقليمية، أوضح رضائي أن الاجتماع الرباعي الذي استضافته طهران، بمشاركة إيران وباكستان والسعودية وتركيا، ناقش الترتيبات الأمنية للمنطقة.

وفي المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من تداعيات اندلاع حرب جديدة، مؤكدًا أن نطاق الصراع لن يقتصر على منطقة غرب آسيا، في إشارة إلى احتمال امتداد المواجهة إلى مناطق جغرافية أخرى.